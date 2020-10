Jong PSV zakt na kopje thee in Volendam compleet weg : ‘Verval is veel te groot’

Voor rust voldoende, na rust ongemeen slecht. Een avondje in Volendam leerde Jong PSV-trainer Peter Uneken vrijdagavond dat zijn ploeg nog veel te grillig is. Voor rust was er best wat te halen en maakte Jong PSV aan de bal soms een prima indruk. Op het moment dat de ploeg opschoof richting het vijandelijke doel, verzuimden de beloften om toe te slaan. Niemand die wat durfde en er werd te veel gezocht naar de perfect uitgespeelde kans. Jong PSV beloonde zichzelf, zoals dat tegenwoordig erg vaak wordt gezegd, niet. ,,Dat was ook onze constatering in de rust", zei Uneken na afloop. ,,We moeten in zo'n goede fase een keer een goal maken, maar laten dat na."