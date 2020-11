Jong PSV zoekt na twee keer geel voor Uneken een trainer voor de volgende wedstrijd

Jong PSV kwam vrijdagavond bij MVV knap terug van een 3-0 achterstand en wist nog een punt te pakken. Trainer Peter Uneken zag dat deels vanaf de tribune, omdat hij van scheidsrechter Laurens Gerrets twee keer geel kreeg. Uneken vond dat Gerrets lankmoedig floot en onvoldoende ingreep bij hard fysiek spel van MVV. Hij belandde daarop in een discussie met de arbiter, die niet gediend was van kritiek en de emotie waarin deze werd geuit.

Jong PSV zoekt daardoor voor het volgende duel, waarvoor Uneken automatisch geschorst is, een coach. PSV zou dispensatie kunnen aanvragen voor een van de assistenten (Edwin de Wijs of Wilfred Bouma), maar zou er wellicht ook voor kunnen kiezen om hoofd opleidingen Ernest Faber, verreweg de meest ervaren trainer-coach op het jeugdcomplex, eenmaal op de bank te zetten. Ook is Ruud van Nistelrooij, in het bezit van alle trainerspapieren, bevoegd om de coaching eenmalig over te nemen. Hij kent een aantal spelers vanuit PSV onder 18 goed, omdat hij dagelijks met ze heeft gewerkt.

De remonte van Jong PSV sprak overigens tot de verbeelding. De ploeg van Uneken begon in Maastricht uitstekend, maar zakte na de eerste goal van MVV te ver weg. Na een kwartier kwam MVV voor het eerst in het strafschopgebied van Jong PSV en was het meteen raak. Keeper Maxime Delanghe zag er bij de goal niet heel gelukkig uit, maar ook het verdedigende werk van Justin de Haas was matig. Waar de goalie zich in het verloop van de wedstrijd goed herstelde en nog met een zeer knappe redding een tegengoal voorkwam, had De Haas ook schuld aan de tweede tegengoal van MVV.

De Haas, Schoonbrood

De aanvoerder werd na een zwakke eerste helft gewisseld voor Mees Kreekels, die iets meer rust achterin wist te brengen en voetballend wat makkelijker een bijdrage kon leveren. Naast De Haas beleefde ook Robin Schoonbrood niet zijn meest gelukkige avond. Toen hij van het veld ging voor Kristófer Kristinsson en Amerikaans international Richard Ledezma een stukje naar achteren zakte, kreeg Jong PSV veel meer grip op de wedstrijd. Ledezma noteerde onder meer de asssist op de 3-3, die Kristinsson achter de heel matig keepende Mike Havekotte werkte. Tussen zijn 3-1 en de gelijkmaker had ook Yorbe Vertessen nog een bijdrage geleverd.

Wat verder opviel bij Jong PSV? De Noor Fredrik Oppegard (17) is een talent op de linkervleugel achterin en kwam een paar keer sterk op. Hij lijkt toe aan meer speeltijd bij Jong PSV (waar ook Dennis Vos overtuigend aan de weg timmert), zoals bijvoorbeeld ook spits Fodé Fofana dat lijkt te zijn. De deelname van PSV aan de Keuken Kampioen Divisie is voor dit soort talenten een enorm cadeau. In de wedstrijd tegen MVV leerden ze veel meer dan tegen hun leeftijdsgenoten en moesten ze zich wapenen tegen soms keihard fysiek spel. De mannen van Darije Kalezic zochten de grenzen soms op, omdat daar voor hen de kansen lagen. De trainer wist dat Jong PSV tactisch en technisch sterk is en niet aan het voetballen moest komen.

Hoger niveau

Shurandy Sambo (19) is een inspirator in het team van Uneken en samen met Ledezma, Vertessen (mits fit), Fofana en Delanghe een van de spelers waarvan je vermoed dat ze in de nabije toekomst op een hoger niveau te zien zullen zijn. Dat Jong PSV een grote groep heeft en bijvoorbeeld ook de beschikking heeft over de al wat meer ervaren Kristófer Kristinsson, helpt de ploeg om af en toe eens echt van zich af te bijten. Dat ontbreekt er nog wel eens aan. Tot aan de zestien van de tegenstander wordt vlot gecombineerd, maar daarna is het voor de talenten soms lastig om rendement te boeken.

De komende twee weken wordt duidelijk of Jong PSV bij de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie kan blijven en nog iets naar boven kan kijken. In de wedstrijden tegen Jong FC Utrecht en Helmond Sport moeten dan zes punten worden gepakt.