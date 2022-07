Jonge Brit moet PSV comfort geven bij race tegen de klok in de laatste lijn

TERUGKEER Luuk de Jong wil weer veel goals gaan maken voor PSV: ‘Ik ben weer thuis’

Luuk de Jong is weer aan PSV verbonden, tot medio 2025. De spits keert na een uitstapje van drie jaar terug in Eindhoven, waar hij in het verleden grote successen boekte. Zijn komst lekte vrijdagavond al uit, maar is nu definitief. De Jong wordt een van de absolute speerpunten in de selectie van Ruud van Nistelrooij en is de nieuwe nummer 9 van PSV.

