Jonge Nuenense Vos bleek geen gewone welp en gedijt nu goed onder Van Nistelrooy

Dit kan PSV vanavond in de Europa League verwachten van Sturm Graz

30 september Een ploeg die de doelpunten aaneenrijgt, in Oostenrijk is uitgegroeid tot dé uitdager van Red Bull Salzburg en een ploeg die vertrouwd op een trainer die aanvankelijk nog elektricien was. Dat is wat PSV donderdag in de groepsfase van de Europa League zo'n beetje kan verwachten van Sturm Graz.