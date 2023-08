Jonge PSV-supporter (14) ontsnapt in de Kuip aan stalen stang op zijn hoofd: ‘De netconstructie was ondeugdelijk’

Veelbelo­ven­de start van het seizoen voor PSV, Noa Lang beslissend in strijd om Johan Cruijff Schaal

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen: de ploeg van Peter Bosz was vrijdagavond in de strijd om de Johan Cruijff Schaal beter dan landskampioen Feyenoord en won verdiend met 0-1. Topaankoop Noa Lang maakte in de slotfase het verschil in een toch al vermakelijke wedstrijd. Het is al de veertiende keer dat PSV de prijs wint.