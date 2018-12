Jonge PSV-veteraan Hendrix blijft nuchter: ‘Gewoon deze lijn doortrekken’

Drie titels mocht Jorrit Hendrix al vieren met PSV en de jacht op nummer vier is in volle gang, waarbij Ajax dit jaar opnieuw de grote concurrent is. Ondanks het (tot nu toe) een na beste seizoen ooit van PSV in de eredivisie, is het gaatje met de Amsterdammers met twee punten maar klein. Voor trainer Mark van Bommel is de 23-jarige middenvelder een belangrijke en vaste waarde in die strijd met Ajax, getuige zijn 25 basisplaatsen. Vijf keer was er een wissel, maar Hendrix hoefde zijn plek alleen in de duels voor de KNVB-beker af te staan. En uitgerekend daarin faalde PSV, waardoor de kans op een prijs in rook opging.