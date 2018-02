Joop Hiele kan niet kiezen bij Feyenoord-PSV: 'Je voelt die sfeer als dat luik open gaat'

Joop Hiele werd zeven keer zo vaak kampioen bij PSV als bij Feyenoord. ,,Ik heb zondag geen voorkeur voor een winnaar." Zeven titels pakte PSV in de negen jaar die hij in Eindhoven werkte. Dertien jaar was hij de eerste keeper in Rotterdam.

Als keeperstrainer droeg Hiele onder meer bij aan de ontwikkeling van de in Eindhoven nog altijd immens populaire Heurelho Gomes. ,,Ik heb daar zo'n mooie tijd gehad dat ik het moeilijk vind om zondag te kiezen wie er zou moeten winnen. Ieder kampioenschap bij PSV was anders en heeft zijn eigen verhaal. Die tochten met de platte kar zijn zo uniek. Echt onbeschrijflijk mooi", zegt de 59-jarige leerlingbegeleider op een middelbare school en hoofdcoach van de Rotterdamse eersteklasser XerxesDZB.

Gemoedelijkheid

,,In 2008 wilde PSV met een aantal andere mensen een nieuwe weg inslaan en daarna heb ik de club in goed overleg verlaten. Met bijvoorbeeld de familie van Kemenade (de uitbaters van De Herdgang) en Mart van den Heuvel (teammanager) had en heb ik een fijn contact. Ze staan net als vroeger Harry van Raaij voor de warmte van PSV, die er zeker te vinden is. De buitenwereld overdrijft of romantiseert die gemoedelijkheid weleens. In Eindhoven moet gewoon gepresteerd worden. Dat stond altijd al voorop en het zal nu niet anders zijn."

Coolsingel

De sport bracht hem ook eenmaal glorie op de Coolsingel. Hij mocht deel uitmaken van het grote Feyenoord van Johan Cruijff en Ruud Gullit, dat in 1983-1984 de schaal aan een uitzinnig legioen mocht tonen. Bij Oranje was Joop Hiele keeperstrainer en in zijn actieve carrière vaak de ideale tweede man, achter Hans van Breukelen. ,,Altijd goed contact met Hans gehad", zegt zevenvoudig international Hiele. ,,Goeie vent en een enorme winnaar. Dat incident met dat polletje? Natuurlijk herinnert iedereen zich dat, maar kijk eens wat Hans gewonnen heeft. Dat staat wel hoor. Zelf ben ik ook trots op mijn interlands." Beter een goede tweede dan helemaal geen tweede, vindt hij.

Volledig scherm © ANP

Systeem