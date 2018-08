Jordan Teze (18) maakt na 12 seizoenen bij PSV zijn debuut in het eerste

Teze speelt al sinds seizoen 2007-2008 bij PSV en is dus aan zijn twaalfde jaar in Eindhoven bezig. Hij komt uit Roosendaal en is net als bijvoorbeeld Dante Rigo al vele jaren een van de talenten van de club.

De debutant mocht een kwartier voor tijd het veld in omdat Denzel Dumfries tegen een rode kaart aan zat. ,,Een aantal jongens had een beetje een voorgevoel dat ik zou kunnen debuteren", zei Teze over zijn invalbeurt. ,,Maar als het dan gebeurt, is toch alles anders. De trainer gaf me een seintje dat ik erin moest en dat was niet snel nadat Denzel een overtreding had gemaakt terwijl hij al geel had gehad", zei hij bij de camera van Voetbal Inside.