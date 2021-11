Jordan Teze moet even pas op de plaats maken bij PSV na blessure in Sittard

Peesjevee Podcast | ‘PSV kan al anticipe­ren op diepte in de selectie op de positie van Sangaré’

In de Peesjevee-podcast van deze week gaat het veel over de blessuregolf die PSV momenteel teistert. Voor journalist Guus Peters van De Volkskrant, PSV-watcher Rik Elfrink van het ED en PSV-supporter Mascha Prins is het gissen naar de oorzaken, maar een aantal kwetsuren is volgens hen op zijn minst opvallend.

9 november