Jordan Teze moet nog even wachten op ‘haasje’ en richt zich met PSV op FC Twente-uit

NABABBEL PS­V-wat­cher Elfrink: ‘PSV blijft nog altijd gevaarlijk voor Ajax’

PSV heeft afgelopen weekend in Utrecht goede zaken gedaan met een overwinning in De Galgenwaard. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het ED was het een noodzakelijke zege in de strijd om de titel en was de club bij een ander resultaat gezien wat betreft de eerste plaats.

14 maart