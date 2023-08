Jordan Teze vertelt waarom hij deze zomer de smaak weer te pakken heeft gekregen bij PSV

Sterke PS­V-invaller Saibari praat analist Kenneth Pérez even bij: ‘Ik heb hem kunnen overtuigen’

Na een sterke invalbeurt bij PSV-FC Utrecht zat Ismael Saibari zaterdagavond in de perszaal van het Philips Stadion tegenover een handvol journalisten. Hij was tevreden met de 2-0 zege en over zijn invalbeurt, waarvoor hij van trainer Peter Bosz een compliment ontving. De middenvelder is niet bang om bij PSV tussen wal en schip te belanden, nu straks ook Jerdy Schouten aansluit. ,,Bij PSV is er veel concurrentie, dat is normaal.”