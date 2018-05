Jordy de Wijs (23) gaat voor buitenlands avontuur: 'Championship zou prachtig zijn'

,,Het voetbal in die competitie en de manier waarop het voetbal in Engeland beleeft wordt, ligt me wel", denkt de verdediger, die nu nog onder contract staat bij PSV. De Wijs heeft bij PSV gespeeld in de Champions League en de eredivisie, maar slaagde er niet in om in Eindhoven een vaste plek in de basis te verwerven. Bij Jong PSV was hij na twee seizoenen uitgeleerd en daarna was het tijd om in de eredivisie meer ervaring op te doen.

Tijdens de verhuurperiodes naar Excelsior viel hij vaak in positieve zin op. Mede dankzij zijn fysieke kracht bleef de ploeg vaak op de been. De Wijs was basisspeler in de verrassend goed presterende elftallen van Mitchell van der Gaag, met wie hij een goede band opbouwde. De Wijs werd daarom met een transfer naar NAC in verband gebracht, maar dat is niet aan de orde. Hij heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. Samen met zijn zaakwaarnemer Fulco van Kooperen buigt hij zich momenteel over de interesse die er is.