Jorrit Hendrix houdt het hoofd koel: ‘Het is nu een beetje anders na een goal’

De middenvelder van PSV vocht zich met zijn ploeg terug in de wedstrijd. Natuurlijk wilde hij meer, maar er viel enigszins te leven met de uitslag. ,,We hadden ook nog de 2-3 kunnen maken. In de eerste helft hadden we het lastig en konden we er moeilijk doorheen komen en scoren zij uit de paar momenten die ze krijgen. Na rust hebben we het zelf wat breder gemaakt en kregen we veel meer controle over de wedstrijd.”