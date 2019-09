Jorrit Hendrix: ‘Spelen in de Europa League is ook gewoon spelen op topniveau’

VideoNamens de spelersgroep van PSV blikte Jorrit Hendrix woensdag vooruit op de Europa League-topper tegen Sporting Portugal van donderdag. PSV begroet in eigen huis zo'n 30.000 toeschouwers en dat is nogal een verschil met de thuisduels in de groepsfase in eerdere edities van het toernooi. Hendrix maakt grote kans om te gaan spelen, nu Érick Gutiérrez nog geblesseerd is.

Wie is er volgens hem favoriet in de groep met Sporting, PSV, Rosenborg en LASK Linz? ,,Sporting zat bij de loting in pot een en wij in pot twee. Daaruit zou je kunnen afleiden dat wij de beste teams zijn in de groep, maar de andere ploegen zijn denk ik ook sterk. Sporting staat nu vijfde in de competitie, maar dat zegt niks over de wedstrijd van morgen”, aldus Hendrix. ,,Portugese teams kunnen doorgaans goed verdedigen, maar wij hebben talentvolle aanvallers. Misschien kunnen we hen verrassen. Ik heb niet met Armindo Bruma (oud-speler van Sporting) gesproken over Sporting, maar de trainers en staf zullen hem vast wel iets gevraagd hebben als ze informatie nodig hadden.

Er is vertrouwen bij PSV, zo geeft Hendrix aan. ,,Als je de eerste wedstrijd voor de Europese wedstrijd wint, neem je dat natuurlijk mee. Morgen worden alleen hele andere dingen gevraagd dan zaterdag tegen Vitesse. Daar zullen we ons zeker bewust van zijn, maar we hebben vertrouwen.” De topper tussen PSV en Ajax van zondag parkeren, is volgens Hendrix totaal iet lastig. ,,We zijn daar nu nog helemaal niet mee bezig. Tegen Sporting is sprake van een topwedstrijd en zondag weer.” PSV is thuis sterk en in de eredivisie al vijftig keer op rij ongeslagen. Geeft dat ook internationaal vertrouwen? ,,Natuurlijk hopen we de statistiek voort te zetten, maar we zijn niet echt bezig met een serie uitbreiden. We willen gewoon elke wedstrijd uit en thuis winnen. Dat is voor ons belangrijk.”

Ook Hendrix heeft gemerkt dat de status van de Europa League is veranderd. Hij loopt al lang mee bij PSV en maakte eerdere edities in dit decennium al mee. ,,Zeker is er iets veranderd. Vroeger speelden we soms tegen onbekende clubs. Veel teams in de Europa League zijn gewoon hartstikke sterk en er blijven in de eindfase altijd ploegen over die gewoon van Champions League-niveau zijn. In de poules zitten ze ook en we kunnen zeker niets onderschatten. We hadden heel graag in de Champions League gespeeld, maar dit is ook gewoon topniveau.”