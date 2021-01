Jorrit Hendrix vertrekt alsnog eervol bij PSV, dat richting hem goed werkgeverschap toont

Beleefd, maar zeker niet bedeesd. Binnen de club graag gezien, zonder zelf per se graag gezien te willen worden. Soms verraste hij, bijvoorbeeld door in extremis een winnende goal te maken of door buiten het veld iets onverwachts te doen. Onder PSV’ers is zijn filmpje in de spelersbus van PSV na het behalen van de titel in 2016, waarin Hendrix de rol als interviewer van PSV-tv van Jelle Kleinen overnam, nog altijd heel populair.