Jorrit Hendrix: 'Zij moeten twee keer scoren, we kunnen iets verwachten'

De 23-jarige middenvelder van PSV vindt dat er karakter in de huidige ploeg van PSV zit, getuige de late 2-3 zege in Borisov. PSV heeft daardoor een prima uitgangspositie en kan zich woensdag thuis kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. ,,Wij bereiden ons goed voor. Het ligt aan onszelf hoe we de wedstrijden ingaan. Dingen lopen soms anders dan je ze hebt voorbereid. We proberen zo goed mogelijk te starten, maar dat lukt niet altijd. Dat we in de laatste fase altijd sterk zijn, toont iets over het karakter. Als we dat ook in het beginnen kunnen, zijn we nog beter en daar hebben we misschien nog een stap in te zetten."