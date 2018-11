José Angelino nipt nieuwe leider in PSV-klassement van het ED

VIDEO Rechtbank: zes mannen uit Nuenen schuldig aan veroorza­ken rookgor­dijn bij PSV-Ajax

13 november DEN BOSCH - De dertigjarige Tom H. uit Nuenen heeft van de rechtbank in Den Bosch een celstraf gekregen van 150 dagen waarvan 93 dagen voorwaardelijk. Hij krijgt ook een taakstraf van 120 uur. Omdat hij al 57 dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet meer terug de cel in.