Joshua Brenet speelt zich bij de top van de eredivisie op de radar, ook PSV meldt zich

Na een goed halfjaar bij FC Twente is er volop belangstelling voor rechtsback Joshua Brenet. De 28-jarige oud-PSV’er kan bij zijn huidige club blijven, maar ook Feyenoord trekt aan de verdediger en wil snel zaken doen. Daarnaast heeft PSV geïnformeerd naar hem, de club waar hij in 2018 vertrok.

De Eindhovenaren deden hem destijds voor 3,5 miljoen euro van de hand, na het derde kampioenschap in vier jaar. Brenet droeg daar op een belangrijke manier aan bij, omdat hij zowel aan de rechter- als linkerkant inzetbaar was en die rol veel vaak heel ordentelijk invulde. PSV pikte hem relatief laat op bij de amateurs en in Eindhoven maakte Brenet via Jong PSV grote stappen. Zodanig dat hij in het eerste elftal een belangrijke rol kon pakken, prijzen kon winnen, international werd en een mooie transfer verdiende.

Opleving

De jaren in Hoffenheim werden daarna niet de makkelijkste in zijn carrière, maar Brenet liet zich niet uit het veld slaan. Een verhuur aan FC Twente bleek afgelopen winter de sleutel naar een opleving en daar liet hij zien het vak absoluut niet verleerd te zijn. Brenet werd een belangrijke kracht in het elftal van Ron Jans, dat verrassend de vierde plek in de eredivisie pakte en liefst 68 punten wist te vergaren.

Feyenoord is concreter dan PSV en heeft hem al een officiële aanbieding gedaan, terwijl ook FC Twente de back heel graag snel wil contracteren. Voor Brenet is ook veel buitenlandse belangstelling. Hij is transfervrij vast te leggen. Onder meer clubs uit Italië, Spanje en Turkije willen hem hebben.