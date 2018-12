Jürgen Locadia nekt Marcel Brands in Premier League

Locadia heeft dit seizoen nu twee goals in de Premier League gemaakt en had een lange aanloop nodig om ‘los’ te komen. Hij kreeg geen kansen bij Brighton, tot zijn eigen ergernis. De voormalig PSV'er werd in februari verkocht en kwam sindsdien nog weinig in actie, maar lijkt nu zijn plek in de ploeg te hebben afgedwongen. PSV heeft een aantal bonussen bedongen bij de verkoop van Locadia en die komen tot uitkering als Brighton handhaving in de Premier League veilig weet te stellen. De ploeg is hard op weg om ook komend seizoen weer in de hoogste Britse afdeling te blijven en staat in de middenmoot.