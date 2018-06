Jurich Carolina laat aanbieding PSV schieten en kiest voor contract van 3 jaar bij NAC

Nieuw PSV-tenue met logo dat is geïnspi­reerd op plaquette in de Vrijstraat

12:52 PSV heeft vrijdagmorgen het nieuwe thuisshirt voor seizoen 2018-2019 gepresenteerd. Ieder jaar wisselt de club van tenue en ook dit seizoen is gedacht aan een aantal bijzondere details. Het is het laatste seizoen waarin energiedirect.nl de hoofdsponsor van de club is.