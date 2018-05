Jurjus ambieert geen reserverol, PSV gaat in gesprek met de keeper

Jurjus wil zich het liefst zo snel mogelijk revancheren. De Achterhoeker wil liever niet als tweede of derde doelman actief zijn, zo wordt gemeld. De keeper toonde na de degradatie van Roda JC een groot verantwoordelijkheidsgevoel en nam de schuld van de verloren wedstrijd tegen Almere City FC mede op zich. Al met al heeft heel Roda JC een erg pover seizoen achter de rug, waarin ook de kwaliteit van de gehele selectie onvoldoende was.

Keepers genoeg

Jurjus komt komend seizoen niet als eerste of tweede keeper in de plannen van PSV voor en dus is ook een afscheid in de vorm van een verkoop denkbaar. Zeker nu de club met Lars Unnerstall voor seizoen 2019-2020 al een goalie heeft gehaald, is de kans erg klein dat Jurjus in Eindhoven nog aan de bak komt. Daarnaast heeft de club ook Luuk Koopmans nog aan boord.