Jurjus opnieuw op de weg terug naar De Graafschap

PSV en ‘Portugese Bruma’ bekijken mogelijkhe­den voor transfer

22 juni PSV is serieus bezig met een transfer van Armindo Tué Na Bangna, een Portugese aanvaller met de voetbalnaam ‘Bruma’. De van oorsprong uit het Afrikaanse Guinee-Bissau afkomstige aanvaller staat al jaren op de radar bij de Eindhovenaren. Ook in 2016 was hij al nadrukkelijk in beeld bij PSV, maar destijds greep voormalig technisch manager Marcel Brands ietwat onfortuinlijk mis omdat Bruma na een huurperiode bij Real Sociedad net de pannen van het dak speelde en te duur bleek.