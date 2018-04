De door PSV in 2016 van De Graafschap overgenomen goalie is dit seizoen verhuurd aan de club uit Kerkrade. Als hij nog een jaar in Zuid-Limburg speelt, bewandelt hij een vergelijkbaar traject als Jeroen Zoet tussen 2011 en 2013. De huidige sluitpost van PSV speelde toen twee seizoenen voor RKC. Of PSV genegen is om Jurjus nog een seizoen te verhuren, is nu niet duidelijk. Het zou voor alle partijen een goede oplossing kunnen zijn, omdat Jurjus op dit moment nog niet in beeld is voor een rol als eerste keeper voor komend seizoen in Eindhoven. Hij heeft een contract tot medio 2021 bij PSV.