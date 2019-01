Jurrie Koolhof: Nuchtere PSV-topscorer die na pure pech een stap terug zette

Jurrie Koolhof kwam in 1982 naar PSV in een tijd dat voetballers zich nog niet in een paar jaar ‘binnen’ konden spelen. Als jonge goalgetter in de eerste divisie kreeg hij tal van aanbiedingen en koos de aanvaller voor de club die ook buiten het veld met hem mee wilde denken. Via PSV konden de talentvolle spits en zijn vrouw een boerderijtje in Oirschot betrekken. De relatieve rust op De Herdgang en in het keiendorp stonden de geboren Groninger enorm aan. Koolhof vond zijn weg bij PSV en zijn echtgenote werkte met plezier op het gemeentehuis in Oirschot.