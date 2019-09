Justin de Haas koestert zijn vlieguren bij PSV en Jong PSV

Na PSV heeft nu dus ook Jong PSV een aanvoerder die even moet revalideren. ,,Ik ben in goed gezelschap", zegt Justin de Haas (19) bijna verontschuldigend op trainingscomplex De Herdgang. Na een ongelukkige botsing op de training moet hij een aantal weken toekijken en vrijdag neemt zijn ploeg het op tegen het team dat hij deze zomer uitzwaaide. ,,Ik ben een beetje een laatbloeier en zat vier jaar bij AZ. Het trainingscomplex ligt een paar minuten van mijn huis en dus was het een hele stap om naar Eindhoven te vertrekken. Ik woon nu voor het eerst op mezelf en wilde de kans pakken om hier door te groeien."

Voetbalimpulsen

Snel na zijn komst mocht de captain van het beloftenteam al meetrainen bij de A-selectie van Mark van Bommel. Als klap op de vuurpijl ging De Haas (foto) ook mee naar het trainingskamp van het eerste elftal in het Zwitserse Verbier. ,,Dit was een doel voor me en het was fantastisch om mee te maken. Naast alle nieuwe voetbalimpulsen was het mooi om te ervaren hoe de spelers van PSV 1 ons opnamen in de groep. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik erbij hing en kreeg ook kansen in de oefenwedstrijden.” Alle nieuwelingen moesten wel voor de hele groep een liedje zingen tijdens het trainingskamp, beaamt De Haas. Ook daar was het gelijke monniken, gelijke kappen. ,,Ibrahim Afellay moest ook zingen. Zelf heb ik een liedje van André Hazes gezongen met een zwaar Noord-Hollands accent. Men was er wel over te spreken, geloof ik."

Ervaring opdoen

Terug naar het voetbal, waarbij De Haas genoeg ruimte ziet voor verbetering van zijn eigen prestaties. ,,Ik ben best lang en probeer zo wendbaar mogelijk te worden. Centraal in de verdediging kom ik denk ik goed tot mijn recht en op die positie wil ik me ook graag richten", zegt De Haas. ,,Verder is het vooral ervaring opdoen. Dat je dat op je negentiende in de Keuken Kampioen Divisie mag doen, is ontzettend mooi. Ook ik kan alleen maar zeggen dat je hier heel veel van leert. Veel meer dan bijvoorbeeld bij wedstrijden tegen louter leeftijdsgenoten. Tegen MVV speelde ik tegen Anthony van den Hurk (vroeger ook Jong PSV'er, red.) en dan merk je dat oudere spelers slimmer hun keuzes maken en vaak lastiger te bespelen zijn. Daar word je dus zelf beter van."