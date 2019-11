Justin de Haas terug bij Jong PSV, dat nalaat knock-out aan Roda JC uit te delen

Jong PSV legde maandagavond met Roda JC een grote naam op de pijnbank, maar verzuimde om door te drukken. Een kwartier voor tijd waren de Limburgers bij een 1-1 stand compleet omsingeld en was het afwachten wie de knock-out zou uitdelen. De beloften lieten het team van Jean-Paul de Jong bungelen aan een minuscuul touwtje, maar vergaten het dunne draadje door te knippen. Met het gelijkspel en na een goede tweede helft konden de jonge PSV'ers desondanks tevreden terugkijken. Jong PSV dreigde dit seizoen een van de lelijke eendjes in de eerste divisie te worden, maar spreekt in de meeste wedstrijden inmiddels een aardig woordje mee.

Bij de ploeg van Peter Uneken keerden centrale verdediger Justin de Haas en de razendsnelle aanvaller Amar Catic terug. De Bosnisch jeugdinternational was in de eerste helft de gevaarlijkste man bij Jong PSV, maar kwam net niet tot scoren. Na 45 minuten moest hij er net als Jordan Teze uit, omdat Catic normaal gesproken woensdag aansluit bij de selectie van het eerste elftal voor de uitwedstrijd tegen LASK Linz. De Haas lag er acht weken uit met een blessure en zag in die periode dat Jong PSV het regelmatig moeilijk had.

Rust

,,Er zijn heel veel veranderingen in het team geweest en dat heeft zeker meegespeeld in het begin van het seizoen. Na de hoge klasseringen van de afgelopen jaren waren de verwachtingen rondom Jong PSV misschien erg hoog gespannen", denkt hij. De Haas straalde rust uit in het centrum van de defensie en Jong PSV kwam in het tweede bedrijf nauwelijks nog in de problemen. ,,Elke blessure is vervelend, maar nu kwam bij mij even alles bij elkaar. Op een gegeven moment werd ik ook nog flink ziek en moest ik ook daar weer van herstellen. Hopelijk is nu alles achter de rug en kunnen we met Jong PSV nog een aantal goede wedstrijden spelen tot de winterstop."

Na rust 'vergat' Jong PSV te winnen, nadat de ploeg via Cyril Ngonge een 0-1 achterstand ongedaan had gemaakt. De Haas: ,,Dat ontbreekt er nog een beetje aan. We hadden de wedstrijd helemaal in handen, maar missen net de finesse aan het einde van de aanval. Toch houden we hier een goede ploeg op een gelijkspel."