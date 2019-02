Justin Lonwijk straalt weer bij Jong PSV: ‘Was een lekkere goal’

Dankzij een prachtige goal stond zijn naam op het scorebord: Justin Lonwijk is weer een naam waarmee rekening moet worden gehouden. En in de eerste divisie geldt dat ook voor Jong PSV. Dankzij de 3-1 zege op de Ossenaren is de ploeg nu de trotse nummer vijf in de eerste divisie.

,,Dit was mijn vierde wedstrijd vanaf mijn rentree”, zei de Tilburger na afloop. ,,Ik had mijn oude niveau weer te pakken, het ging weer lekker en ik heb een goal meegepikt. Ja, het was een lekkere goal. Ik kreeg de bal van Zakaria (Abouhklal, red.) en ging naar binnen. Ik dacht dat hij er vanaf die afstand best in kon.”

De blessureperiode was lastig, erkende Lonwijk. ,,Het is altijd lastig, blessures, maar ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Als je zo lang eruit bent geweest, is het moeilijk om gelijk weer goed te presteren. Mijn doel is nog altijd om bij PSV 1 mijn debuut te gaan maken. Het liefst zo snel mogelijk, maar ik zal mezelf hier eerst moeten bewijzen. Met het team gaat het goed. We moeten deze lijn doortrekken, zodat we nog hoger kunnen eindigen.”