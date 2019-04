Kampioen met één doelpunt verschil; hoe het kansloos geachte PSV 12 jaar geleden de titel pakte

PSV staat er in de winterstop van seizoen 2006/2007 florissant voor. De Eindhovenaren hebben na zeventien wedstrijden zeven punten meer dan het AZ van Louis van Gaal en acht meer dan Ajax. Maar een inzinking volgt. In de eerste vier wedstrijden na de winterstop worden slechts vier punten behaald. Toch heeft PSV, met onder anderen Phillip Cocu, Ibrahim Afellay en Jefferson Farfán in de gelederen, het kampioenschap op de voorlaatste speelronde nog volledig in eigen hand. Wordt van FC Utrecht gewonnen, gaat PSV met twee punten voorsprong de laatste speelronde in. Maar dat lukt niet. Vijf minuten voor tijd krijgt PSV de deksel op de neus: 1-1. Het lijkt over en uit in Eindhoven, dat als nummer drie de laatste speelronde in gaat.

29 april 2007, 14.30 uur. Drie ploegen staan met evenveel punten bovenaan in de eredivisie. De beste papieren voor het kampioenschap zijn voor AZ, dat in Rotterdam tegen Excelsior speelt. Het doelsaldo van de Alkmaarders is beter dan dat van Ajax (+6) en PSV (+7). De Amsterdammers staan in Tilburg tegenover Willem II, PSV speelt in eigen huis tegen Vitesse.

AZ geeft het weg

AZ geeft het al gauw uit handen in Rotterdam. Keeper Boy Waterman krijgt al na 18 minuten een rode kaart, Excelsior maakt 1-0 uit de penalty die wordt gegeven. AZ komt in de wedstrijd twee keer op achterstand en komt twee keer terug, maar op voorsprong komt de ploeg uit Alkmaar niet. In de extra tijd wordt de genadeklap gegeven: AZ verliest in Rotterdam en daarmee ook de titel.

De ogen zijn gericht op Ajax, dat al snel op voorsprong komt in Tilburg. PSV moet met twee doelpunten meer van Vitesse winnen dan Ajax van Willem II. In de rust is het in Tilburg 0-1, PSV staat dan met 2-1 voor tegen Vitesse. De beste papieren zijn voor Ajax.

PSV komt op stoom

Maar dan komt PSV op stoom. Afellay en Farfán maken er binnen twintig minuten na rust 4-1 van en PSV gaat geloven in wat vooraf een ongelofelijke stunt werd geacht. Ajax komt op 0-2 in Tilburg, maar in de 77ste minuut is het Cocu die al vallend hard de 5-1 binnen schiet. Fans zitten op de tribune aan de telefoons gekluisterd. Vol spanning wordt afgewacht of dat ene doelpunt verschil ook genoeg blijft voor de titel.

Zenuwslopend slot