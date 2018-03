Kampioenschap betekent voor PSV meer dan feestje

Jong PSV deelt flinke tik uit in Amsterdam en klopt Ajax-beloften

30 maart Jong PSV regeerde vrijdagavond op De Toekomst in Amsterdam. Waar Jong Ajax er een foutenfestival van maakte, kwam Jong PSV met een degelijk optreden. De ploeg van Dennis Haar verzuimde alleen om vaker te scoren. Jong PSV won uiteindelijk met 0-3, maar had zeker vijf of zes keer kunnen scoren.