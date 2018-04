Kampioenschap PSV nu ook zichtbaar op spelersbus

Hendrix voor de eerste keer aanvoerder van PSV, Rosario en Room debuteren in de basis

18:12 Jorrit Hendrix is woensdagavond in het duel van PSV met Roda JC voor het eerst vanaf de basis aanvoerder van PSV in een officieel duel. De 23-jarige middenvelder krijgt de aanvoerdersband nu Marco van Ginkel, Jeroen Zoet en Luuk de Jong ontbreken.