‘Kans op titel van PSV is na puntenverlies bij Vitesse nog 23 procent’

Cijfers van Bergwijn trekken veel bekijks van Europese topclubs, waaronder Inter

9 april Steven Bergwijn focust zich momenteel met PSV op de strijd om het kampioenschap in de eredivisie, die misschien wel tot de laatste speeldag (12 mei) spannend blijft. Ondertussen azen tal van buitenlandse clubs op zijn handtekening voor de komende seizoenen. De international laat het allemaal over aan zijn zaakwaarnemer en houdt zich alleen met PSV bezig, waarvoor hij met twaalf treffers en evenveel assists in dit seizoen belangrijk is geweest. Het zijn fraaie cijfers, die internationaal opvallen.