Kans voor PSV-talenten lonkt na uitvallen Lozano

PSV kan Hirving Lozano in de slotfase van de competitie niet meer inzetten, maar de Mexicaan kan de start van het volgende seizoen waarschijnlijk gewoon halen. Waar dat gebeurt, is afwachten.

Dat Lozano er na zijn trieste aftocht in het Koning Willem II Stadion een tijdje uit zou zijn, daar had iedereen wel rekening mee gehouden. Hij ging per brancard van het veld en liep hinkend door het stadion naar de spelersbus. Maandag maakte PSV bekend dat het seizoen van de Mexicaan erop zit.

'Chucky' kan zich gaan richten op de voorbereidingsperiode van het komende voetbaljaar: 2019-2020. Hij doet dat in de wetenschap dat een knieblessure hem in ieder geval meerdere weken aan de kant houdt. Van een kruisbandblessure is geen sprake, maar het letsel aan een band is wel dusdanig dat hij moet toekijken of PSV er nog in slaagt om Ajax af te troeven in de strijd om de landstitel.

Het is niet direct aannemelijk dat hij met Mexico meedoet aan het toernooi om de Gold Cup in juni. De start van de voorbereiding van PSV, die waarschijnlijk eind juni al begint, zou hij wel kunnen halen. PSV moet misschien al op 23 juli een Champions League-voorronde spelen.

Napoli

Wat het uitvallen van Lozano op de transfermarkt voor PSV betekent, is afwachten. Dit seizoen is hij regelmatig gekoppeld aan SSC Napoli, maar de Italianen meldden zich tot afgelopen week niet met een concreet bod in Eindhoven. Lozano heeft bij PSV nog een contract tot juni 2023 en mag de club alleen voor een forse prijs verlaten. In 2017 kwam hij van het Mexicaanse Pachuca voor een prijs tussen de 8 en 12 miljoen euro (afhankelijk van een aantal variabelen) naar het Philips Stadion. PSV moet een deel van de eventuele winst op Lozano delen met zijn vorige club.

Lozano was niet bezig aan zijn sterkste halfjaar in Eindhoven, maar desondanks onbetwist basisspeler. Met zeventien goals in de eredivisie blijft zijn productie steken op het niveau van afgelopen seizoen. Voor trainer Mark van Bommel is het uitvallen van de Latijns-Amerikaan, juist vanwege zijn individuele kwaliteiten, een streep door de rekening tijdens de slotfase van het seizoen.

Aboukhlal

Maandag haalde hij opnieuw de jonge rechtsbuiten Zakaria Aboukhlal (19) van Jong PSV opnieuw bij de A-selectie. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat hij meteen een basisplek krijgt, maar Aboukhlal schuift wel een plaatsje op in de hiërarchie. In de komende twee duels kan Van Bommel ervoor kiezen om Steven Bergwijn voorin naar de rechterkant te verhuizen en Cody Gakpo links in te schuiven. Donyell Malen (spits) en Luuk de Jong (nummer tien) blijven dan staan zoals in de afgelopen duels met ADO Den Haag en Willem II.