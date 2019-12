Kansen lonken bij PSV voor 19-jarige Tijn Daverveld en Justin de Haas

Daverveld speelt sinds een jaar bij Jong PSV en De Haas kwam afgelopen zomer over van Jong AZ. Madueke kwam in de zomer van 2018 over van Tottenham Hotspur. Nu Toni Lato is vertrokken, kan trainer Ernest Faber een extra linksbenige verdediger in de selectie goed gebruiken. De Haas kan als centrale man en linksback uit de voeten.



Daverveld was bij Jong PSV in het afgelopen jaar rechtsback en ook centrale verdediger. Zelf ziet de 19-jarige PSV'er uit Wilbertoord de positie op de vleugel als de plek waar hij in de toekomst de meeste kansen heeft om door te breken. De Haas ging in de zomer ook al mee naar het trainingskamp van PSV 1, in Verbier. Hij was het afgelopen halfjaar enkele maanden geblesseerd.