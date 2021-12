Kanttekeningen bij de koppositie van PSV, dat wel tot de laatste seconde kan knokken

PSV begroet Mario Götze en Philipp Max weer bij de selectie in San Sebastián

PSV kan donderdagavond in het Europa League-uitduel met Real Sociedad weer beschikken over spelmaker Mario Götze en linksback Philipp Max. De twee Duitse troeven ontbraken afgelopen weekend in het thuisduel met FC Utrecht. Of Max al kan starten, is onduidelijk. Hij had last van een corona-infectie en liet vorige week weer een negatieve test zien.

8 december