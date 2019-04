Karakter tonen is voor PSV niet genoeg om prijzen te winnen

PSV stevent na een prachtige start van het seizoen af op een troosteloos einde zonder prijs. In topvoetbal is niets onmogelijk, maar de realiteit is dat de ploeg van trainer Mark van Bommel na een remise bij Vitesse (3-3) niet langer de baas is in de eredivisie. Het zesde puntenverlies na de winterstop betekent een voorlopige machtswisseling, omdat concurrent Ajax wel erin slaagde een lastige uitwedstrijd te winnen. Van Bommel wierp de handdoek zeker niet en vond na afloop dat PSV het duel via een 3-4 nog over de streep had kunnen trekken. Steven Bergwijn stuitte in de laatste seconde op de uitmuntend keepende Remko Pasveer.