Karim en Omar Rekik beulen in Berlijn: ‘PSV ga je als club pas écht waarderen als je er niet meer speelt’

Ze vormden in Zuid-Holland, Engeland, Helmond en Frankrijk al een hecht gezin en tussen alle pracht en praal op de Berlijnse Kurfürstendamm is dat nog steeds zo. In de zomer van 2017 streek de Tunesisch-Nederlandse voetbalfamilie Rekik na twee jaar in Marseille neer op historische Duitse grond. De broers Karim (24) en Omar (16) maken in de metropool inmiddels allebei deel uit van de hoofdmacht van Hertha BSC, momenteel de nummer 6 van de Bundesliga.