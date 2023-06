Karim Rekik viert feest na Europese triomf: ‘Zo een moeilijk seizoen afsluiten, is een droom’

INTERVIEWHet ging Sevilla FC dit seizoen allesbehalve voor de wind, maar woensdagavond maakte de Spaanse ploeg er in het Hongaarse Boedapest toch nog een geslaagd voetbaljaar van. Door winst van het Europa League-toernooi is de ploeg na de zomer verzekerd van deelname in de Champions League-groepsfase.

Bij de huidige nummer elf van La Liga viel voormalig PSV'er Karim Rekik kort na de start van de eerste verlenging in. Als linksback zorgde hij tegen AS Roma voor dynamiek naar voren, maar het leidde niet tot goals. De stand na negentig minuten bleek ook de stand na 120 minuten en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. ,,Roma was sterk en maakte het ons moeilijk”, zei hij een dag later, na een feestje in Hongarije. ,,Ze hebben een ervaren trainer (José Mourinho, red.), die nogal wat van deze wedstrijden heeft meegemaakt en gewonnen. Gelukkig konden wij het omdraaien.”

Europese prijs

Daarmee is er voor Sevilla, dat in februari won van PSV, dus toch nog een reden om trots te zijn op voetbaljaar 2022-2023. ,,Het seizoen is moeilijk begonnen voor ons en om het dan toch nog op deze manier af te sluiten? Het is een droom die uitkomt”, vindt Rekik. De viervoudig international won met PSV de landstitel in 2015 en pakt nu zijn tweede grote prijs als profvoetballer. In 2011 won hij met Oranje onder 17 ook nog het EK. ,,Dat moment met PSV was top en vergeet ik mijn leven niet meer”, zegt hij. ,,Maar nu een Europese prijs winnen? Ik denk dat dit nog iets mooier is.”

Zondag sluit Rekik met Sevilla het seizoen in San Sebastian af, met een uitwedstrijd bij Real Sociedad. De 28-jarige verdediger gaat met zijn ploeg in opperbeste sferen naar Baskenland, waar Sevilla nog zevende kan worden in La Liga. Eerder dit seizoen was zelfs even sprake van degradatieperikelen. ,,We hebben eerst nog een feestje, maar daarna willen we de competitie nog op een goede manier afronden.”