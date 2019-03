Katja Snoeijs (PSV) opgeroepen voor Oranje

Romário de Souza Faria: 26 jaar na zijn afscheid nog een keer de keizer van Eindhoven

19:57 Wat een man: Romário de Souza Faria. De jongere generatie zag hem niet in het echt voetballen en moet het doen met bijvoorbeeld Youtube-beelden. Wie hem tussen 1988 en 1993 in Eindhoven of in een ander stadion wel aan het werk zag, is voor altijd ‘om’.