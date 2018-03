Keeper Koopmans laat zijn klasse zien, contract bij PSV verlengd

Dat was buiten zijn andere schouder gerekend. Het medische leed was nog niet geleden en Koopmans moest opnieuw onder het mes en toezien hoe PSV in de persoon van Eloy Room een nieuwe reservedoelman aantrok. ,,Toch ben ik PSV heel dankbaar", sprak hij vrijdagavond, na een sterke rentree tegen FC Volendam. ,,Snel nadat ik geblesseerd raakte, heeft de club me al laten weten dat de optie op een extra PSV-jaar in mijn contract zou worden gelicht. Dat was een steun in de rug en heeft me ook de rust gegeven om mijn revalidatie te kunnen voltooien. Nu sta ik er weer en het voelt echt heerlijk."