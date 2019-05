Keeper Lars Unnerstall komt met knieblessure naar PSV

Lars Unnerstall komt met een knieblessure binnen bij PSV en het is nog niet duidelijk of hij 18 juni direct kan instromen.

Het is nog onzeker of Lars Unners tall bij de start van de voorbereiding volledig fit is. De nieuwe doelman van PSV liep in zijn laatste competitieduel voor VVV-Venlo een blessure op die hem meerdere weken aan de kant houdt. Een knieband is licht beschadigd en daardoor moet de 28-jarige goalie even pas op de plaats maken. Hij is niet mee bij met de selectie van VVV, die het net afgelopen seizoen van de Venlonaren met een korte vakantie op Ibiza afsluit.

Unnerstall was de afgelopen twee eredivisieseizoenen een zeer bepalende factor in Venlo. Technisch manager Stan Valckx van de Noord-Limburgers sprak eerder al eens uit dat hij met zijn reddingen een grote rol heeft gespeeld bij de (eenvoudige) handhaving op het hoogste niveau. PSV legde hem vorig jaar voor drie jaar vast, maar verhuurde de keeper nog een seizoen aan VVV. Komend seizoen moet Unnerstall de concurrentie aangaan met Jeroen Zoet, die op het hoogste niveau over veel meer ervaring beschikt. Zoet heeft nu even vrij, maar is geselecteerd voor Oranje, dat begin juni de eindstrijd om de Nations League afwerkt.

PSV heeft met Luuk Koopmans en Hidde Jurjus nog twee keepers aan boord, die bij kort verstek van Unnerstall tijdelijk kunnen inschuiven. Voor hen was het afgelopen seizoen niet interessant om bij PSV te blijven, aangezien ze door de regels in de Keuken Kampioen Divisie niet bij Jong PSV konden keepen. Huidig tweede doelman Eloy Room vertrekt bij PSV.

Lars Unnerstall. © BSR Agency

