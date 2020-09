Keeper Mark Spenkelink (23) sluit aan bij Jong PSV

PSV stuit bij winst tegen NS Mura op Rosenborg of Alanyaspor in de Europa Lea­gue-play­offs

18 september Als PSV erin slaagt om volgende week in de derde voorronde van het Europa League-toernooi in slaagt om van het Sloveense NS Mura te winnen, kan de ploeg in de play-offs stuiten op het Noorse Rosenborg of het Turkse Alanyaspor. Dat heeft een loting van de UEFA vrijdag bepaald. Het is opnieuw een uitwedstrijd.