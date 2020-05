Keeper Mike van de Meulenhof verlaat PSV en kijkt uit naar nieuwe club

PS­V-supporters zien massaal af van tegemoetko­ming voor afgelopen seizoen

12 mei In totaal 6.500 PSV-seizoenkaarthouders meldden zich dinsdagmiddag al bij de club met hun reactie op het voorstel voor de afwikkeling van het net afgelopen seizoen. In totaal 78 procent ziet af van een tegemoetkoming, zo meldt commercieel directeur Frans Janssen. De betrokkenen krijgen wel een voucher waarmee ze een product in de fanshop van PSV met 19,13 procent korting kunnen kopen.