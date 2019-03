Keeper Mike van de Meulenhof wil bij PSV niks laten liggen

video Romario lost zijn afspraak in en keert terug in Nederland: ‘Hier ben ik’

28 februari Voormalig PSV-ster Romario (53) is voor een publiek optreden teruggekeerd in Nederland. De voormalig Braziliaans topvoetballer zette donderdag voet aan wal in ons land en viert de komende drie dagen carnaval in Eindhoven.