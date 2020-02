Keeper Yanick van Osch na 14 maanden blessureleed klaar voor rentree bij Jong PSV

Indrukwek­ken­de thuisreeks PSV tegen Willem II blijft in stand: zege 17 op rij

12:04 PSV heeft zaterdagavond de indrukwekkende thuisserie tegen Willem II in stand gehouden. Voor de zeventiende keer achtereen bleven tijdens het thuisduel met de Tilburgers de drie punten in Eindhoven. In 2000 pakte Willem II voor het laatst een punt in het Philips Stadion en in 1983 wonnen de Tilburgers voor het laatst. Ook in het huidige seizoen, waarin PSV kwetsbaar is gebleken, was er in de Lichtstad dus geen roem voor Willem II weggelegd.