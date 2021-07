Keeper Youri Roulaux kiest op zijn 22ste voor een bijzondere terugkeer naar PSV

Voor een habbekrats koop je via AliExpress het nieuwste PS­V-shirt: 'Jammer dat ontwerp eerder uitlekt’

12 juli EINDHOVEN - Het echte PSV-shirt uit de fanshop of toch een replica via AliExpress? Het vorige week door de club gepresenteerde nieuwe thuis- en uitshirt is in China voor een habbekrats te bestellen. Het uitbannen van de verkoop van deze namaakshirts is bijna onmogelijk.