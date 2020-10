Kees Ploegsma senior 75 jaar: voetbalmanager groeide in ongekende succesperiode uit tot PSV-icoon

Ook op zijn huidige leeftijd is Kees Ploegsma sr. nog prima in staat om als zaakwaarnemer de belangen van bijvoorbeeld de ervaren trainers Ron Jans, Adrie Koster, Ernest Faber en Fred Rutten te behartigen. Zijn 45-jarige zoon Kees junior is de man die nu als makelaar op de iets rumoerigere spelersmarkt de familienaam laat voortleven. De huidige veertigers en vijftigers kennen zijn vader natuurlijk vooral van de zakelijke en technische rol die hij bij PSV tussen 1979 en 1994 had. ,,Die heeft hij ingevuld door groot te denken en commercieel uitstekende ideeën te bedenken én uit te voeren", zegt Aad de Mos, voormalig trainer. ,,Onder hem en Jacques Ruts liep het met PSV gesmeerd en heeft de club prachtige successen beleefd. Destijds zag je al dat een goed driemanschap het beste werkt bij een club. Zodra de voorzitter, de voetbalman in de leiding en een trainer elkaar vinden, is er de grootste kans op succes. Ploegsma was veel meer dan een commerciële man. Hij is niet voor niks de man geweest die Romário naar Eindhoven haalde.”