Kenneth Paal: 'Het liefst slaag ik bij PSV'

Phillip Cocu kwam voor de wedstrijd naar Paal toe en zei: 'Je hebt lang gewacht, laat het maar zien.' De jonge linksback had zijn basisplaats niet één, twee, drie aan zien komen, maar is 'altijd ready' om er te staan als daar om gevraagd wordt. Zijn seizoen begon ook goed, in de voorbereiding greep Paal zijn kans en de eerste vier competitieduels speelde hij in de basis. ,,Daarna heeft de trainer een andere keuze gemaakt. Dat heeft goed uitgepakt, we zijn kampioen geworden", zegt Paal.

Linksback

Of het ook als zijn kampioenschap voelt? ,,Ja, natuurlijk. We hebben het met het hele team behaald. Het voelt ook wel als mijn kampioenschap", zei Paal, die van origine een middenvelder is, maar is omgeturnd tot linksback. Die positie bevalt hem inmiddels goed. ,,Ik heb het tot mijn positie gemaakt. Het is een leuke positie waar ik me op kan ontwikkelen. Ik wil er voor gaan."

Eredivisie