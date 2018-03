Kenneth Paal na blessure terug aan het front bij PSV: 'Wachten op een kans'

De linksback zat zaterdagavond voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie van PSV en maakte maandag zijn rentree bij Jong PSV. ,,Een spierblessure kostte me drie weken", gaf hij aan. ,,Ik moest revalideren en was al blij dat het bij een paar weken bleef. Nu kan ik gelukkig nog de nodige wedstrijden spelen."

Paal leek aan het begin van het seizoen door te breken, maar een matige wedstrijd in Heerenveen kostte hem bij PSV zijn plek in de basis. Hij en Derrick Luckassen gingen uit de ploeg en Joshua Brenet en Daniel Schwaab grepen hun kans. ,,Daarna kon ik maar een ding doen en dat was hard blijven werken en wachten op een nieuwe kans. Misschien komt die dit seizoen nog en ik wil daar helemaal klaar voor zijn. Als er iets gebeurt in de ploeg en er bijvoorbeeld een schorsing of blessure is, wil ik er voor het team staan."