Kenneth Paal verhuist van PSV naar PEC

Paal maakte bij Jong PSV in de zomer van 2014 zijn debuut in het betaald voetbal. Destijds was hij nog aanvallende middenvelder, maar hij was ook als buitenspeler actief. Onder Cocu dwong hij een rol als linksback af. De trainer van PSV zag een vorm van onverzettelijkheid bij Paal, die in het net afgelopen seizoen in een paar wedstrijden Joshua Brenet op de reservebank hield.