Kevin Blom scheidsrechter bij PSV - Fortuna Sittard

Joël Piroe belandt bij Jong PSV in de dubbele cijfers: ‘En we gaan door’

9:49 Met een fraaie spitsengoal tekende goaltjesdief Joël Piroe van Jong PSV in het duel met FC Dordrecht weer eens voor een treffer. Het was al zijn tiende van het seizoen en zijn zesde in de afgelopen drie duels voor Jong PSV.